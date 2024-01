WARM-UP TOUR 2024 : ROAD TO INFERNOPOLIS

Communiqué: « Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi ! »

Rendez-vous désormais incontournable de « l’expérience » Hellfest, le Warm-Up Tour, véritable Tour de France des salles de concerts repart sur la route en avril prochain !

L’occasion de débuter les festivités et de fédérer la communauté de fans autour de concerts et d’animations dans l’ambiance du Hellfest !

Pour cette édition 2024, deux groupes francophones aux styles extrêmes, prêts à rouler sur chaque salle de la Warm-up : Les patrons du Brutal Death BENIGHTED et la nouvelle sensation Deathcore TEN56.

Retrouvez aussi des « Special Guest » sur plusieurs dates de la tournée :

RISE OF THE NORTHSTAR et leur Crossover destructeur sur une seconde date à Montbéliard (avec les vainqueurs du Voice of Hell 2023 : KAMIZOL-K en ouverture), ainsi qu’à Paris, dans la prestigieuse salle de la Cité de la Musique, en marge de l’exposition qui mettra à l’honneur le Metal à la Philharmonie de Paris.

Le combo au style Hardcore / Melodique (et made in Clisson) STINKY qui nous revient plus fort et engagé que jamais ouvrira les hostilités pour la soirée de clôture de la tournée au Warehouse à Nantes le 4 mai.

19.04 – CLERMONT-FERRAND – La Coopérative de Mai

20.04 – BORDEAUX – Rock School Barbey

21.04 – BIARRITZ – Atabal

22.04 – CAHORS – Les Docks

23.04 – MONTPELLIER – Victoire 2

25.04 – NICE – Stockfish

26.04 – CREST – Festival Bridge to Hell

27.04 – LAUSANNE – Docks

28.04 – MONTBÉLIARD – L’Axone

29.04 – MONTBÉLIARD – L’Axone (+ RISE OF THE NORTHSTAR et KAMIZOL-K / SANS TEN56. et BENIGHTED)

30.04 – OIGNIES – Le Métaphone

02.05 – PARIS – Cité de la Musique (+ RISE OF THE NORTHSTAR)

03.05 – CHERBOURG – La Brèche

04.05 – NANTES – Warehouse (+ STINKY) – avec village Hellfest dans l’après-midi au Ferrailleur

ANIMATIONS DURANT CHAQUE SOIRÉE

🎸GRAND CONCOURS DE AIR GUITAR 🎸

Rendez-vous chaque soir pour le grand concours de « Air Guitar » animé par Jimmy Clisson (MC officiel de la Fédération Française de Air Guitar) et à travers deux vagues de compétition où s’affrontent 2 X 10 candidats. Les gagnants repartiront avec un Pass pour le Hellfest 2024 !

Tous les gagnants seront conviés à participer à la grande finale de air guitar qui aura lieu sur la HELLSTAGE le mercredi 26 juin 2024. Le grand gagnant sera sacré champion du Hellfest et sera récompensé par un pass 2025 !

🩸 HELLFEST TATTOO DAY 🩸

Après son succès de l’an dernier, le « Hellfest Tattoo Day » revient sur chaque date avec le tatoueur ASPHYX, vous permettant de repartir avec un souvenir indélébile de notre célèbre « H », symbole du festival.

Tatouage gratuit du logo Hellfest « H » (selon 2 tailles au choix. Remplissage full black ou tracés). Inscription sur place (nombre limité par soirée)

📸 PHOTOBOOTH INTERACTIF 📸

Faites vous tirer le portrait sur notre photocall interactif !

🎥 PROJECTION VIDEO INÉDITE 🎥

Replongez dans l’ambiance du festival à travers une vidéo inédite tournée lors de l’édition 2023 … quelques minutes d’immersion pour vous préparer à l’édition 2024

🧢 MERCHANDISING EXCLUSIF & GOODIES COLLECTOR 🧢

Un stand de merchandising exclusif est disponible sur place avec une multitude de produits Hellfest originaux et spécialement conçus pour la tournée.

Tous les participants sont aussi invités à récupérer quelques cadeaux de bienvenue pendant la soirée (gobelets collector & goodies de nos partenaires)

