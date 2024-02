MEGADETH à Paris en Juin

Communiqué: MEGADETH – CRUSH THE WORLD TOUR

19 juin 2024 | Paris | Zénith La Villette

« Magnifique album… Quel retour ! », voilà en quels termes le magazine Rock Hard présentait « The Sick, The Dying… And The Dead! » le 16ème album studio de Megadeth, sorti le 2 septembre 2022. Un disque qui a fait l’unanimité, confirmant ainsi la forme explosive du groupe de Dave Mustaine.

Aujourd’hui, plus féroce et hargneux que jamais, le quatuor – complété par Teemu Mäntysaaru(guitare, ex-Wintersun), Dirk Verbeuren (batterie, ex-Soilwork) et James LoMenzo (basse, ex-White Lion) – est paré pour venir délivrer à nouveau son thrash metal magistral à ses nombreux fans français. Après un concert archi-complet donné à l’Olympia en août 2023, Megadeth retrouve enfin le Zénith en tête d’affiche, salle qui a vu briller le groupe à maintes reprises depuis 1988.

Riffs frénétiques, solos furieusement complexes et refrains fédérateurs seront donc au programme du concert exceptionnel que Megadeth va donner le 19 juin 2024 au Zénith de Paris La Villette.

Prévente exclusive sur GDP.fr vendredi 2 février à 10h : https://www.gdp.fr/fr/artistes/megadeth

Ouverture de la billetterie dans les points de vente habituels lundi 5 février à 10h

