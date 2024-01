Greg Puciato dévoile un nouvel EP

Greg Puciato vient de sortir par surprise un nouvel EP intitulé « FC5N ». Cet EP est composé de 5 titres

01 – “You, Staring At Me, Staring At You”

02 – “Absence As A Presence”

03 – “Don’t Wanna Deal”

04 – “Crazy All Around”

05 – “Lying At The Bottom Of The Sky”

