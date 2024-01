Black Bomb A, de retour avec un nouveau clip

Communiqué: BLACK BOMB A DE RETOUR AVEC LE CLIP ET SINGLE « CRASHBOYS »

L’ALBUM « UNBUILD THE WORLD » SORTIE PRÉVUE LE 29 MARS

Plongez dans l’univers explosif de Black Bomb A avec leur 8ème album, ‘Unbuild The World’. Ce nouvel opus représente la quintessence de la rage et de la puissance du groupe, offrant une expérience sonore intense. Avec ‘Unbuild The World’, Black Bomb A, qui fête ses 30 ans en 2024, repousse les limites de leur créativité, fusionnant habilement des éléments de Metal, de Punk et de Hardcore. Chaque morceau est une véritable décharge d’énergie, portée par des riffs ravageurs, des rythmes frénétiques et des mélodies accrocheuses.

Les paroles percutantes de l’album abordent des thèmes profonds et actuels, invitant l’auditeur à réfléchir sur le monde qui l’entoure. Black Bomb A ne se contente pas de divertir, mais cherche également à provoquer une réflexion et à susciter des émotions fortes. Enregistré entre les mytiques studios ICP à Bruxelles, et le studio Sainte-Marthe à Paris, réalisé par Francis Caste (Hangman’s Chair, Pogo Car Crash Control), ‘Unbuild The World’ est un véritable cri de révolte, une déclaration de guerre contre l’oppression et l’injustice. Les membres du groupe expriment leur colère et leur frustration à travers des compositions puissantes et des performances vocales incendiaires du duo Poun et Arno.

Préparez-vous à être transporté dans un tourbillon sonore sans compromis avec ‘Unbuild The World’. Cet album est une véritable démonstration de la force et de la détermination de Black Bomb A, prouvant une fois de plus leur place parmi les grands noms de la scène musicale alternative française et européenne. Laissez-vous emporter par l’énergie dévastatrice de Black Bomb A et plongez dans l’univers sombre et percutant de ‘Unbuild The World’. Ce nouvel opus est une véritable déclaration d’intention, prête à déconstruire les barrières et à secouer les fondations de notre monde.

Laissez-vous emporter par l’énergie dévastatrice de Black Bomb A et plongez dans l’univers sombre et percutant de ‘Unbuild The World’ en découvrant le premier single et clip, « Crashboys ».

Tracklisting

1. People hate people

2. Crashboys

3. Raise no flag

4. Unbuild the world

5. The fraud

6. Blowing up

7. The monster

8. Masquerade

9. Silent no more

10. The smell of napalm

