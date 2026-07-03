DOMINUM « Night Is Calling » : Entre power metal et invasion zombie (Chronique)

Il y a des groupes qui misent tout sur leur image, au risque d’en oublier la musique. DOMINUM fait exactement l’inverse. Certes, impossible de passer à côté de son univers horrifique, porté par le Dr. Dead, savant fou et maître d’une armée de zombies incarnée par le reste du groupe. Mais derrière cette esthétique théâtrale se cache avant tout une formation qui sait écrire des morceaux efficaces et immédiatement accrocheurs. Avec « Night Is Calling », troisième album des Allemands de Nuremberg, le quatuor confirme qu’il ne se résume pas à un simple concept visuel.

Musicalement, DOMINUM évolue dans un power metal moderne, énergique et particulièrement accessible. On pense régulièrement à Avatar pour le côté théâtral et l’approche des refrains, avec une touche de Sabaton dans cette capacité à construire des hymnes fédérateurs. Le groupe ne cherche jamais la démonstration technique à outrance, préférant miser sur des compositions directes, rythmées et calibrées pour rester en tête dès la première écoute.

La production, puissante et soignée, met parfaitement en valeur cette orientation. Les ambiances horrifiques et « zombies » viennent régulièrement enrichir les morceaux sans jamais prendre le dessus sur les chansons. Elles servent avant tout l’immersion, apportant cette touche cinématographique qui fait toute la personnalité de DOMINUM. Le résultat est à la fois sombre, ludique et terriblement efficace.

Chaque titre semble avoir été pensé pour le live. Les refrains invitent spontanément le public à chanter, les rythmiques donnent envie de lever le poing et l’on imagine très facilement les jeux de scène, les costumes et les interactions entre le Dr. Dead et sa bande de morts-vivants. Cette dimension spectaculaire fait partie intégrante de l’expérience, mais elle fonctionne justement parce que les compositions tiennent parfaitement la route sans avoir besoin du visuel pour convaincre.

L’album alterne les morceaux les plus fédérateurs comme « The Circus Is In Town », « Doctor Doctor » ou encore le morceau-titre « Night Is Calling », sur lequel apparaît Marina La Torraca de Battle Beast, tout en conservant une vraie cohérence d’ensemble. Même la reprise de « Thriller » trouve naturellement sa place dans cet univers où le second degré côtoie une véritable envie de proposer des chansons solides.

Avec « Night Is Calling », DOMINUM poursuit sa progression sans révolutionner sa formule. Le groupe affine simplement ce qu’il sait déjà faire de mieux : proposer un metal moderne, accrocheur, festif et théâtral, capable de séduire aussi bien les amateurs de power metal que ceux qui recherchent avant tout des refrains imparables et une énergie communicative. Derrière les maquillages et les zombies se cache finalement une formation qui maîtrise parfaitement son sujet.