DESTINITY dévoile le single « Dying Light » et annonce leur prochain album « Ascension »

Le groupe lyonnais de melodic death metal, DESTINITY, vient de révéler son nouveau single, « Dying Light », accompagné d’une lyric vidéo immersive. Ce titre puissant est le premier extrait de leur très attendu album, « Ascension », prévu pour une sortie mondiale le 11 avril prochain. Mixé et masterisé aux renommés Fascination Street Studios en Suède, cet album promet une production de haut niveau, fidèle à l’intensité et à la technicité du groupe. « Dying Light » sera disponible sur toutes les plateformes digitales à partir du vendredi 24 janvier.

Depuis plus de 20 ans, DESTINITY est une référence incontournable de la scène melodic death metal. Originaire de Lyon, le groupe s’est imposé par son énergie débordante et son talent, accumulant plus de 800 concerts à travers l’Europe. Inspirés par des formations légendaires comme Dark Tranquillity, In Flames, Insomnium, et At The Gates, DESTINITY combine la puissance brute du death metal avec des mélodies complexes et des refrains mémorables.

Avec « Ascension », DESTINITY semble prêt à franchir une nouvelle étape dans leur carrière, consolidant leur place parmi les grandes figures du genre. Les fans peuvent d’ores et déjà commander leurs produits dérivés et albums via le site Crimson Productions. Préparez-vous à plonger dans une œuvre mêlant intensité, émotions et mélodies spectaculaires !

