Brandon Zackey rejoint définitivement Whitechapel

Brandon Zackey va rejoindre définitivement Whitechapel en tant que batteur et quitte donc le groupe Enterprise Earth. C’est ce que vient d’annoncer le groupe il y a quelques jours:

« C’est avec un cœur doux-amer que nous annonçons le départ de notre batteur des 5 dernières années, M. le Président, M. Hands, le seul et unique, Brandon Zackey.

Comme certains d’entre vous le savent déjà, Brandon a remplacé un petit groupe appelé Whitechapel au cours des 2 dernières années et a manqué quelques-unes de nos tournées en raison de chevauchements d’horaires, avec Aron Hetsko nous remplaçant sur la plupart d’entre elles. Brandon a officiellement accepté le poste de batteur à temps plein de Whitechapel, avec nos encouragements et notre bénédiction.

Brandon est notre compagnon de groupe, notre frère et le meilleur batteur avec lequel nous ayons jamais joué et nous ne pourrions pas être plus heureux qu’il rejoigne l’un des groupes les plus légendaires de notre genre, car il n’y a personne de plus digne de ce poste. Bien que nous aimerions pouvoir le cloner, malheureusement, les emplois du temps intenses liés au fait d’être dans deux groupes de tournée à plein temps sont ÉNORMES et ont déjà donné lieu à plusieurs conflits de tournée, en plus du fait que Brandon passe presque tout son temps sur la route entre les deux groupes. Pour cette raison, nous avons décidé à l’amiable de nous séparer car c’est la meilleure chose pour nous tous.

En plus d’être un batteur et un compagnon de groupe incroyable, il a été un élément essentiel d’EE sur et en dehors de la scène. Sa maison a été notre base pendant des années (Merci Annette, Jim et Angie, nous vous aimons aussi !) et il fera toujours partie de la famille EE. Nous aimons beaucoup Brandon, alors continuez à le soutenir dans son parcours !

Avec le départ de Brandon, nous aimerions annoncer notre nouveau batteur Aron Hetsko ! Après quelques tournées avec Aron, nous savions que nous avions notre homme au cas où Brandon ne pourrait plus faire les deux concerts. Il a travaillé sans relâche pour honorer et recréer fidèlement toutes les parties de Brandon avec feu et intensité au mieux de ses capacités, ce qui n’est pas une tâche facile compte tenu des prouesses de Brandon, tout en ajoutant sa propre touche et sa personnalité. Nous ne pourrions pas être plus ravis qu’Aron rejoigne l’équipe EE et après l’avoir vu jouer, nous sommes convaincus que vous le serez tous aussi !

À PLUS TÔT SUR LA ROUTE CET AUTOMNE »

