Le retour de Marilyn Manson en concert en vidéo avec Reba Meyers (Code Orange)

Marilyn Manson a donné son premier concert en direct depuis 2019. Le spectacle s’est déroulé à l’Hollywood Palladium à Los Angeles et a présenté des membres de son groupe de tournée, dont Reba Meyers de Code Orange. Ce retour sur scène marque une étape importante après une période d’absence due à des controverses. Lors de ce concert, Marilyn Manson a dévoilé son nouveau single « As Sick As The Secrets Within ». Des séquences vidéo de l’intégralité du concert sont disponibles en ligne, offrant aux fans un aperçu de son nouveau matériel musical.

