Smith/Kotzen – Une collaboration en apothéose avec Black Light / White Noise

« Can you hear me through the White Noise? Is my message getting through? » Ces paroles, extraites du titre « White Noise », premier single du nouvel album de Smith/Kotzen, annoncent un retour triomphant pour ce duo de virtuoses. Enregistré à The House (Los Angeles) et produit par Adrian Smith et Richie Kotzen eux-mêmes, cet opus transcende les genres en combinant riffs incisifs, mélodies puissantes et une production signée Jay Ruston.

Avec ses 10 titres, Black Light / White Noise offre une immersion dans un classic rock modernisé, riche en envolées vocales et en compositions ambitieuses. Des morceaux comme « Muddy Water » ou l’épopée finale « Beyond The Pale » témoignent de l’alchimie parfaite entre les deux artistes, évoquant les grands noms du rock tout en affirmant une identité sonore unique. Richie Kotzen, accompagné de sa femme Julia Lage sur plusieurs titres, évoque une véritable « famille musicale » autour de ce projet. Un album d’exception pour les amateurs de rock intemporel et novateur.

Liste des titres :

1. Muddy Water

2. White Noise

3. Black Light

4. Darkside

5. Life Unchained

6. Blindsided

7. Wraith

8. Heavy Weather

9. Outlaw

10. Beyond The Pale

