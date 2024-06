Live Report : Hellfest 2024

Il est 16:30, et sous un grand soleil, Asinhell débarque sur la MainStage 1 du Hellfest pour démarrer cette édition 2024. Le public est déjà nombreux au pied de la scène. Et quoi de mieux qu’un bon death metal old school pour démarrer cette nouvelle édition du festival. Surtout que le super groupe est d’entrée de jeu plein d’énergie et les fans sont aussi là en masse alors que le projet n’est pas si vieux que ça. Le projet s’est monté en 2021. Asinhell alterne quelques bons mid-tempo avec des riffs plus rapides voir extrêmes, histoire de motiver le pit a se lâcher. Dès que le frontman de Volbeat, Michael Poulsen, puisque c’est son projet parallèle, s’approche des fans, l’énergie et l’excitation montent d’un cran. Car certains sont aussi ou peut être avant tout, revoir Michael Poulsen en simple guitariste. La performance d’Asinhell est vraiment convaincante. C’est puissant, énergique, violent comme on l’attendait, une belle petite baffe pour tous les fans de Death Metal.

On fonce sous l’Altar pour voir une partie du show de Wormrot et son grindcore dans la plus pure tradition du style. Le trio, guitare, batterie et chant, est impressionnant d’agressivité et de violence. Le groupe qui a connu un changement de line up récemment, a su s’adapter pour restituer parfaitement ses titres sur scène. C’est hyper carré et tout semble bien en place. C’est décidément un début de festival vraiment old school ! L’Altar est bien remplie avec un public venu prendre son lot d’intensité brutale et bruyante. Deux groupes en 40 minutes c’est ça aussi le Hellfest. Même si ce genre de situation avec des groupes qui jouent en même temps, est toujours frustrant. Heureusement que ça n’arrive pas trop souvent mais c’est aussi une contrainte à prendre en compte lorsqu’on fait son planning.

Retour en MainStage pour le concert de Bleed From Within. Le soleil qui illumine le public donne le sourire à tous les fans qui semblent avoir attendu cette nouvelle édition du festival avec impatience. La puissance du groupe réveille le pit dès que les premiers accords raisonnent. L’avancée des deux MainStages dans le public permet aussi aux différents groupes de pouvoir se rapprocher au plus près du public. La lance à incendie prend du service assez rapidement car même si la veille il faisait bien plus chaud, dans le pit la température a pris quelques degrés supplémentaires, et à voir la tête de certains fans, cette eau est la bienvenue. Le groupe de Glasgow partage comment il est heureux d’être là et comment il est surpris par l’accueil que lui réserve le public. Le groupe terminera son show en disant « France we fuckin love you ».

A peine 10 min de line check et c’est au tour de Slaughter To Prevail de démarrer. Le groupe est attendu car la foule est vraiment nombreuse, tout comme le nombre de photographes. Un signe qui ne trompe pas au Hellfest. Une bande son annonce le départ et le groupe envahit la scène revêtu de leurs masques argentés. Le frontman, Alex Terrible, ayant bien entendu son masque doré. La violence du groupe va crescendo avec le début du festival. Rythmé et incisif le metal de Slaughter To Prevail accroche le pit qui est ravi par cette intensité. Le groupe semble attirer aussi quelques curieux ou plutôt surpris par tant de violence sur une MainStage du festival. Ou peut être que l’appel du groupe sur le réseaux avant le festival, à venir faire le plus gros wall of death de l’histoire du festival, a aussi joué un rôle. Mais en tout cas l’appel a bien été entendu vu le nombre présent devant les MainStages. Mais ayant un peu de mal à faire diviser la foule, le frontman ira faire lui même pousser les fans à faire cette séparation directement dans le public. Il aura bien fallu 10 minutes pour mettre ce wall of death en place, et qu’il s’allonge bien au délà des wall of death habituels. Rien n’est jamais gagné d’avance dans un festival, il faut parfois savoir donner de sa personne et même avec la bonne volonté des premiers rangs !

Ice Nine Kills prend la suite sur la MainStage, l’organisation avec toute son expérience arrivant toujours à faire défiler les groupes en quasi continu. Le combo originaire de Boston arrive avec ses costumes, couverts de sang, et met en place plus qu’un simple concert mais un vrai spectacle qui pourrait on dire, à probablement été inspiré par Alice Cooper ou tout autre univers mêlant gore et musique. Le public participe avec entrain. On remue de la tête, du pied, plus ou moins avec vigueur. Le pit se déchaîne à chaque demande du groupe. Alternant passages agressifs et plus mélodiques, le metalcore d’Ice Nine Kills fait son effet. Le public adhère et dévore aussi des yeux le show qui se déroule sur scène. Pour ajouter à l’ambiance, le groupe fait appel à des zombies, des cadavres, en plastique, Spencer Charnas, le frontman du groupe, n’hésite pas à s’équiper d’une tronçonneuse, factice, bien entendu, ou un gant qu’il aurait pu emprunter au célèbre Freddy Krueger.

Il est 19:30, déjà, Kerry King et sa bande démarre leur concert sur la MainStage. Un événement en soit quand on connaît son histoire avec Slayer et que l’on aurait jamais imaginé, il y a encore quelques mois, le voir dans un autre projet. La bande qui l’entoure n’est pas non plus composée de simples débutants ou des musiciens pris au hasard. Ils viennent tous de groupes majeurs , Death Angel pour le chanteur Mark Osegueda, Machine Head pour le guitariste Phil Demmel ou directement de Slayer avec Paul Bostaph le batteur du groupe, accompagne à la basse de Kyle Sanders, le frère de Troy Sanders de Mastodon. Et comme attendu, les fans de Slayer sont là, reconnaissable à leurs patch’s ou leurs dossards. Ils animent le pit en hésitant pas a slammer et pogoter avec furie pour célébrer la venue d’un groupe qu’on pourrait considérer presque comme légendaire au vu de son Line up. La démonstration de Kerry King est plus qu’imposante. Avec seulement 1 album en poche, le groupe arrive à construire un vrai set ultra convaincant. Alors que le ciel s’était assombri sur Clisson, il revient pour se coucher sur le groupe, donnant un côté plus enflammé à l’ambiance. « God Hates Us All » continue à faire exploser le pit et les fidèles de Kerry King. Et même si Tom Araya n’est pas de la partie, la performance est exemplaire au chant. Les croix renversées sur la scène deviennent rouges tout comme le décor du fond de scène. Une longue intro, qui pause bien cette ambiance noire que Kerry King adore, et c’est parti pour quelques reprises de Slayer. Avec des montées dans les aiguës, une nouvelle fois Mark Osegueda démontre toutes ses qualités et sa capacité à reprendre ces lignes de chant. Ce qui était probablement l’une des raisons pour l’avoir engagé. Et pour terminer ça sera le titre éponyme de l’album de Kerry King « From Hell I Rise ». Un final de haute intensité. Chapeau.

21:20, Megadeth entre en scène. Un sentiment un peu particulier m’envahit, comme c’est la troisième fois en une dizaine de jour que je couvre un concert de Megadeth. On retrouve quelques classiques et des passages obligés comme « À tout le monde ». « The Sick, the Dying… and the Dead!» et « Will be back » comme nouveautés et pour enflammer le pit et tous les fans. Car il y a foule pour Megadeth. Dave Mustaine ne semble, toutefois, pas aussi en forme qu’il y a quelques jours à Nancy, mais la performance globale est toujours aussi saisissante. Dirk Verbeuren nous assomme toujours avec l’impact de son jeu de batterie. La nuit tombante renforce les jeux de lumières qui s’accordent parfaitement avec le fond de scène à l’image de la pochette du dernier album. À chaque pause des milliers de cornes du diable s’élèvent pour célébrer le groupe. « Mechanix » la version spéciale de Dave Mustaine du célèbre « No Remorse » de Metallica, fait à nouveau partie de la setlist. Une nouvelle fois le son est particulièrement bon, permettant de tout apprécier. L’impact des fûts, le vrombissement de la basse ou les envolées des guitares. Ce qui fut le cas sur les trois dates françaises de la tournée mondiale du groupe. Un bravo à l’ingénieur du son de Megadeth. Le public continue a donner de la voix et se faire entendre, couvrant parfois le son de la sono ou à la demande de Dave Mustaine comme pour reprendre « Peace sells ». Le frontman prend une nouvelle fois le temps de saluer et de remercier le public. Avant que le groupe ne termine son show avec un dernier titre, le célèbre « Holy Wars… The Punishment Due ».

Les flammes s’allument sur le site du Hellfest et donne une autre dimension au festival. C’est une grande partie de son charme, ce décor que possède le festival sur le site qu’il occupe à l’année. Ces décors et cet éclairage de nuit en font un site vraiment unique. Il va être 22:30, Landmvrks déboule bien en forme et prêt à faire renverser le pit qui explose dès le début du set, qui début avec « Creature » et « Death » . Les flammes sont projetées sur le devant de la scène. Les fans chantent avec le groupe. L’écran s’anime avec le décor de la scène. Florent Salfati, le chanteur du combo marseillais, fait à nouveau chanter le public. Landmvrks a décidément une stature de plus en plus grande et s’impose aussi comme une nouvelle force incontournable de la scène française et influence un nombre grandissant de groupes du sud de la France et qui essaient de suivre leur trace. Le groupe continue à mettre la pression sur le pit en les incitant à slammer. Les paroles sont parfois imprimer sur l’écran géant donnant encore plus d’impact à la phrase généralement tiré d’un refrain. Le public saute, fait du bruit et répond à chaque demande. Le lien entre Landmvrks et son public est vraiment fort et le moment intense.

Le temps de manger un bout, il est tout de même 23:30 et on enchaîne avec All Them Witches, il est Minuit. Mais faisons un petite parenthèse sur la nourriture sur le site. Les stands sont une nouvelle fois nombreux et proposent un très vaste choix de menus. Et en fin compte on peut ne pas manger la même chose à chaque repas durant les 4 jours tellement le choix est vaste. Et en plus on mange correctement !

Mais revenons à la Valley ou All Them Witches va donner une autre ambiance à cette journée. Le groupe entre sur scène accompagné d’une bande son et sous les encouragements d’un public massé devant la scène. Venant du Tennessee aux US, loin des grosses productions de la MainStage, c’est de la musique à taille humaine, du rock sans artifice. Le set est basé sur l’album « Lightning at the Door » sorti en 2017 et le dernier album « Nothing as the Ideal » sorti en 2020. Le groupe installe son groove ce qui enchante les fans qui se manifestent à chaque occasion possible. Les têtes remuent autant que les bras se lèvent pour applaudir le groupe qui concentré, donne le meilleur sur scène. Tantôt planant, voir limite psychédélique avec les jeux de lumière, tantôt plus rythmé, c’est une ambiance parfaite pour se laisser emporter. Ce qui semble être déjà le cas pour certains qui s’allongent un peu partout autour de la Valley. Car oui certaines journées sont plus difficiles que d’autres pour certains festivaliers.

Pour terminer, cette première journée, rendez-vous sur la Warzone. Il est 1:00 et c’est avec Enter Shikari qu’on a rendez-vous ! Un cours discours de Roughton « Rou » Reynolds, le frontman du groupe anglais, et c’est parti pour 1:00 de show. La scène est faite de gros cubes composés d’écrans à Led, qui permettent au groupe de projeter différents éléments en relation avec un morceau ou une ambiance. Le quatuor propose un show super bien rôdé, mélangeant différentes parties electro et ses titres qui sont sur l’ensemble du set, tous accrocheurs. Le public, qui semble bien connaître le groupe ou simplement être pris dans cette ambiance si particulière, qu’Enter Shikari propose en ce jeudi soir, acclame le groupe et danse allègrement un peu partout aux pieds des membres du groupe jusqu’au fond de la warzone. Enter Shikari tout comme dans sa musique, varie énormément les styles représentés sur scène et offre un concert énergique, fun, et détendu. Rou au plus près du public lui parle presque comme à un vieil ami rendant presque le concert comme un événement privé, très amical, comme si c’était en petit comité. Mais au Hellfest c’est un peu mission impossible surtout vu le monde qui a un peu partout sur le site depuis le début de la journée. Une partie du concert chanté directement au milieu de la fosse, Enter Shikari ne se met aucune barrière, aucune contrainte. Il s’agit simplement de partager cette envie de passer un très bon moment avec le public.

Il est 2:00, l’heure de raccrocher et de profiter d’un peu de sommeil avant de redémarrer pour une deuxième journée.

Hellfest, deuxième jour.

Arrivée sur le site en milieu de journée, car oui le temps de finaliser le Report de la veille et quelques clichés, il était difficile d’arriver plus tôt… On commence sous l’Altar avec Textures. Le combo néerlandais est très attendu car la foule est vraiment compacte. La performance sur scène est impressionnante. Tout est au millimètre, c’est super clean, rien n’est laissé au hasard. Les fans ont conscience de cette performance car ils sont comme attirés par ce qui se passe sur scène. Le groupe étant technique, l’importance du son de façade est primordial et une fois de plus, le son est impeccable. Bien entendu il faut toujours, en festival laisser deux trois titres que la façade se règle. Sur scène tout le monde bouge, ça se déplace sur scène avec aisance et tout le groupe se donne comme jamais pour offrir le meilleur concert possible.

On fonce vers la MainStage pour apercevoirterminer son set devant un parterre de fans déjà nombreux. La puissance que le groupe dégage est assez incroyable. Sur les quelques derniers titres auxquels j’assiste, tout est ultra carré. L’un des avantages des musiciens actuels qui jouent tous au « clic », c’est la garantie de garder le bon tempo et donc la clarté des titres. Le public est vraiment conquis par la performance et même si on est qu’en début d’aprem donc sans éclairage ou autre artifice, le show captive cette masse compacte au pied de la scène.

Il est 15:00, lorsque Karnivool démarre sa prestation sur la MainStage. Des fans continuent d’arriver et à se masser devant la scène de la seconde MainStage. Certains ont du finir tard. Les tempos lents réveillent en douceur ceux qui arrivent. Karnivool installe son style et sa présence. Venu d’Australie ce mélange de rock et de métal alternatif convainc par ses mélodies et ses ambiances plongeant même certains dans une sorte de transe rock n’rollesque.

On retourne rapidement du côté de la Temple où. Mais impossible de rentrer sous la tente tellement il y a foule. Le groupe a su attirer une foule incroyable et qui déborde de toute part. Chaque tante ayant obligatoirement une certaine capacité. Certains se consolent en regardant l’écran à l’extérieur. Le groove du groupe de Viking Metal suédois est captivant. Sans pourtant démontrer une énergie débordante sur scène, le groupe réussit à capter l’audience par une vraie grosse présence sur scène.

La vente du merchandising Hellfest cartonne toujours autant et c’est toujours la queue qui se prolonge jusqu’à l’Altar. Le Hellfest est vraiment devenue une sacré marque depuis quelques années.

Retour sur la MainStage pour le début du concert de Lofofora. Qui avec son dynamisme et sa gaieté communicative attire et enchante le public qui lui rend d’entrée de jeu. Même si le temps est un peu moins chaud que la veille, les premiers rangs de la fosse apprécient la lance à incendie qui reprend du service. Un peu de chant en français sur le Hellfest qui n’en accueille pas beaucoup ou plutôt que peu de formation française utilise, probablement pour viser une communauté internationale. Les bras se lèvent en nombre. La foule acclame avec intensité et s’organise pour qu’on voit les premiers slammers de la journée. A grands coups d’accroche, le groupe passe ses messages plus punk que rock mais revendique de produire toujours le même rock alternatif. Mais les sujets abordés sont surtout actuels. Malheureusement…

Le devant des deux MainStage est désormais bien rempli. Les festivaliers continuent à affluer mais le plus gros est là comme prêt pour en découdre avec ce qu’a réservé l’organisation pour la programmation de ces deux scènes en ce Vendredi ensoleillé.

Et c’est au tour de Fear Factory de monter sur scène. On les avait vu en février à Montréal et le concert avait été impressionnant de précision et d’agressivité. Le nom du groupe en fond de scène et un logo de chaque côté. Un côté épuré pour se focaliser sur le principal, la performance du groupe. Dino Cazares à la banane. Sûrement à la vu de ce pit qui se donne à fond pour profiter du concert. Et pour refroidir tout ça, la lance incendie reprend du service. C’est puissant, rythmé et le groupe est bien décidé à ce que la violence envahisse le pit. La prestation est toujours aussi précise. C’est violent, c’est Fear Factory.

Mais il est déjà l’heure de foncer en Warzone pour assister au concert dequi est presque le local du festival puisqu’il vient de Nantes. Le hardcore que produit le groupe est ultra énergique comme l’est le groupe sur scène. La Warzone qui est la scène hardcore du festival ne déroge pas à la règle et s’enflamme dès le début du show. Le groupe annonce qu’il sortira un nouvel album à la fin de l’année et va en dévoiler un aperçu pour que les fans puisse apprécier cet avant goût Live.

, l’organisation pour la reforestation au Costa Rica et la défense de la biodiversité, est non seulement présente dans la Street du Hellfest, mais aussi sur scène avec un concert qui est non seulement là pour faire connaître leurs objectifs mais aussi leur besoin de récolter des fonds. Comme ils le font avec les vidéos et les singles quepublie pour aussi récolter auprès des fans de Metal, puisqueest l’un des initiateurs du projet.ou encorede Black Bomb A font partie des artistes qui défilent sur la scène pour offrir un show complet au public venu soutenir la cause. Mais ça n’est pas tout.de Sepultura etde Napalm Death sur la même scène pour une reprise d’AC/DC.

On retourne sur la Warzone pour le concert de. Le soleil continue de chauffer les épaules et les cous. On voit d’ailleurs de plus en plus des festivaliers qui commencent à prendre une teinte rosée voir rouge. Le groupe se déchaîne dès son entrée sur scène et la fosse en fait tout autant. On l’a déjà vu lors de précédentes éditions ça ne sera pas la chaleur qui pourra calmer la Warzone. Ultra énergique, l’imposant frontman de, s’agite sur la scène comme un lion attendant son entrée dans l’arène pour sauter sur sa proie et la dévorer.

Par curiosité, je quitte la Warzone pour aller voir un concert qui a démarré en même temps sous la Temple.La scène est décorée comme en pleine première guerre mondiale. Le groupe est vêtu des costumes des troupes allemandes de l’époque et le visage est caché par une cagoule noir. Le death voir black metal du groupe a attiré du monde et ce public se fait entendre par des applaudissements intensifs et des cris provenants de toute la tente.

sur la MainStage attire du monde. Le public vient pour le heavy que produit le groupe mais aussi pour l’humour qui se mêle toujours à chaque performance. Pas surprenant de voir une teub gonflable se balader dans la fosse et autres déguisements décalés. Mais le groupe est avant tout une bête de scène. Qu’on aime ou pas, il faut leur reconnaître cette qualité. Ça joue super bien. Il y a du groove, tout est juste et super carré. Et les blagues fusent entre chaque morceau. Comme par exemple lorsqu’ils disent qu’ils parlent français et qu’ils lâchent « J’aime le chatte ». Un show complètement décalé, qui ne se prend pas au sérieux mais qui musicalement assure vraiment comme un headliner. Bien entendu le groupe remplira la scène des femmes de la fosse. Et va les encourager à être torse nu. C’est un gros succès quand on constate ô combien tout le public va applaudir le groupe tout au long du concert.

20:45, c’est au tour de Tom Morello d’entrer. Changement d’ambiance. Du rock souvent revendicateur qui fait bouger tout autant le public. Vu à Nancy lors du Heavy Week-End, le projet solo du célèbre guitariste de Rage Against The Machine, a bâti un show basé sur quelques titres qu’il a lui même écrit mais aussi des reprises pour un concert accrocheur et qui est extrêmement agréable à regarder. Tom Morello n’hésite pas un seul instant à faire taper dans les mains le public tout entier qui lui est déjà complètement acquis. Bien entendu les medleys de Rage ou les reprises font toujours autant d’effet avec de nombreux fans qui explosent dès qu’ils entendent et reconnaissent les premières notes des morceaux. L’hommage à Chris Cornell est salué par le public comme il l’avait été à Nancy. Le show se terminera par un « Power to the people », une nouvelle fois repris par l’ensemble du public. Encore un très bon concert de cette édition 2024.

Et ça serasur la MainStage pour terminer cette deuxième journée. La scène est imposante avec se décor illuminé mettant en avant le logo du groupe et ce gigantesque fond de scène, lui permettant de planter des ambiances à chaque titre. La « machine » qu’est le groupe sur scène prend toute sa dimension sur cette MainStage. Le groupe qui ne faisait plus de festival depuis un moment est devenu quelque chose de puissant d’un point de vu sonore mais aussi visuellement aussi très impactant. Le groupe a aussi recours à pas mal de pyrotechnies sur le devant de la scène. Que ça soit des flammes ou des artifices, ou simplement des jets de fumée. Le public se fait entendre sur les refrains et remue la fosse dans tous les sens. Des slams ou des circle pits, les fans se donnent à fond. L’ambiance du groupe, les émotions des titres collent parfaitement avec l’environnement du festival et sa déco.débute avec « Imperium » et « Ten Ton Hammer » histoire de monter le curseur de l’ambiance au maximum. « Is There Anybody Out There? » chanté par tout le public ou encore « Locust » continue à faire monter la pression dans le pit.va laisser son compatriote,, à la guitare faire un solo en restant seul au milieu de la scène. Avant de revenir pour faire chanter tout le public pour « Darkness Within ».déroule son set avec maîtrise. Le combo arrive à plaquer son metal avec puissance devant les MainStages où il en manquait un peu aujourd’hui. Mais le groupe réserve quelques surprises pour la masse des fans à ses pieds. Une explosion géante de confettis, des énormes cubes gonflables qui vont rebondir sur les têtes du public. « Bulldozer » pour exciter une nouvelle fois la fosse et surtout « Davidian » qui est toujours aussi unificateur et explosif pour tout fan de metal. Après des lancés de bière dans la foule,lance « Halo » sous les applaudissements et les cris du public. Le pit va se déchaîner. Et pour encore ajouter un peu plus de grandeur au concert, un feu d’artifice sera même tiré au dessus des MainStages pour la fin du concert.

