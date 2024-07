Une vidéo Live Studio de JINJER via Audiotree

Cette semaine, les icônes ukrainiennes du Metal progressif moderne JINJER se sont associées à Audiotree et Napalm Records pour présenter une édition très spéciale de « Audiotree From Nothing ». Ce tout nouveau segment présente des performances brutes et intenses des titres préférés des fans de JINJER, ainsi qu’une interview. « Vortex », « Wallflower » et « Dead Hands Feel No Pain » sont ainsi jouées au milieu d’interviews approfondies abordant les thèmes de l’anxiété sociale, de l’isolement, de la culture de l’annulation, de la réalisation de soi et bien plus encore.

Enregistrée aux Audiotree Studios de Chicago le 31 août 2023, la session « Audiotree From Nothing » de JINJER est disponible en streaming dès maintenant !

JINJER sera bientôt en France:

10.08.2024 FR – Cercoux / Festival 666

17.08.2024 FR – Carhaix / Motocultor

Celebrating Life Through Death – European Farewell Tour 2024

En première partie de SEPULTURA, avec OBITUARY et JESUS PIECE

30.10.2024 FR – Paris / Zenith Paris

