Interview Exclusive avec SOU/f/FRE sur leur nouvel EP ‘Dévotion/Connexion’: Révélations sur la création et l’inspiration derrière le son unique du groupe

Découvrez en exclusivité une entrevue captivante avec le groupe émergent français SOU/f/FRE, où ils partagent des détails fascinants sur la création de leur dernier EP, ‘Dévotion/Connexion’. Plongez dans l’univers musical unique de SOU/f/FRE pour connaitre comment ils préparent leurs concerts, la production et l’évolution de leur son distinctif.

Dans cette vidéo, Jim The Axe, aka Jean-Marc Lhuillier, offre un aperçu de son processus créatif, pour mieux comprendre ce qui se cache derrière chaque morceau de ‘Dévotion/Connexion’. Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez ce groupe prometteur pour la première fois, cette interview vous offre une expérience immersive dans leur monde musical.

Ne manquez pas cette occasion de vous connecter avec SOU/f/FRE et de plonger dans leur univers artistique vibrant. Regardez dès maintenant l’interview complète ci-dessus et laissez-vous emporter par la passion et l’authenticité de ce jeune groupe français.

