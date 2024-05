Vended dévoile une vidéo du single « Nihilism »

Le groupe de métal alternatif Vended a dévoilé un vidéoclip pour leur dernier single, « Nihilism ». La piste a été produite par Chris Collier (connu pour son travail avec Korn et Prong), tandis que Derek Rathburn en a dirigé la réalisation. Parmi les membres du groupe, on retrouve les fils du chanteur de Slipknot Corey Taylor (Griffin Taylor, au chant) et du percussionniste M. Shawn « Clown » Crahan (Simon Crahan, à la batterie). Actuellement en tournée en Europe et au Royaume-Uni avec The Gloom In The Corner & Profiler, ils rejoindront Slipknot cet automne pour une série de concerts qui inclura également Knocked Loose.

A voir en France avec With The Gloom In The Corner & Profiler:

05/19 Toulouse, FRA – Rex

05/20 Paris, FRA – Petit Bain

