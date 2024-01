Kaonashi dévoile une vidéo pour « We Got One »

Kaonashi qui vient de sortir un EP 5 titres intitulé « The 3 Faces Of Beauty: A Violent Misinterpretation Of Morgan Montgomery », a mis en ligne une vidéo pour le titre « We Got One ». C’est à découvrir ci-dessous. Partager : Twitter

