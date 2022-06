HELLFEST 2022 : Mise à jour du RUNNING ORDER

Communiqué: Comme vous le savez, la programmation réserve son lot de surprises cette année et le contexte actuel joue quelque peu dans les agendas des artistes que nous accueillons.

Nous sommes donc au regret de vous annoncer les annulations de :

– Mainstage 1 : CRYSTAL LAKE / CODE ORANGE / MAMMOTH WVH

– Mainstage 2 : GALACTIC EMPIRE / SYMPHONY X

– Warzone : AUGUST BURNS RED / TURNSTILE / MADBALL

– Valley : ATARI TEENAGE RIOT / THE OBSESSED

– Altar : GRAVE / DROPDEAD

Mais nous sommes heureux de vous dévoiler les groupes qui les remplacent et ceux qui rejoignent la programmation :

– Mainstage 1 : INVISIONS / CAR BOMB / ANGELUS APATRIDA

– Mainstage 2 : HEART ATTACK / MOLYBARRON

– Warzone : BURY TOMORROW / SLOPE (gros coup de coeur de l’équipe !) / IGNITE

– Valley : THE BLOODY BEETROOTS (DJ Set) / PENTAGRAM

– Altar : LORDS OF FLESH / SKELETAL REMAINS

Il nous restera encore 2 artistes à vous dévoiler le vendredi 25 (MS2) et dimanche 26 (MS1)

Et l’ajout de non pas UN mais DEUX Feux d’Artifices pour célébrer nos 15 ans :

– Samedi 18 après le concert de GHOST

– Dimanche 26 après le concert de METALLICA

Update RO :

– SOEN passe du vendredi 17 au samedi 18

– ALICE COOPER et MEGADETH inversent leurs slots sur le vendredi 24

– Mise à Jour disponible sur www.hellfest.fr/line-up et l’app officielle (avec une nouvelle mise à jour disponible)

Rendez-vous dans 16 jours ! D’autres surprises vous seront dévoilées dans les prochains jours, Stay Tuned !