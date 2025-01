KLONE en tournée dans toute la France

Klone qui vient de sortir « The Unseen », leur dixième album studio, via Pelagic Records, annonce une nouvelle tournée française au printemps 2025 :

21.03 : Lille – The Black Lab (avec The Old Dead Tree)

22.03 : Nantes – Le Ferrailleur (avec The Old Dead Tree)

29.03 : Valence – Théâtre italien

03.04 : Poitiers – Le Confort Moderne (avec Vestige)

04.04 : Montpellier – Secret Place

05.04 : Lyon – O Totem Live

09.04 : Toulouse – Le Rex (avec The Old Dead Tree)

10.04 : La Rochelle – Crossroad (avec The Old Dead Tree)

11.04 : Pau – L’Ampli (avec The Old Dead Tree)

13.04 : Bordeaux – Rock School Barbey (avec The Old Dead Tree)

15.04 : Strasbourg – Le Point d’Eau (avec The Old Dead Tree)

17.04 : Rennes – L’Ubu (avec The Old Dead Tree)

25.10 : PARIS – LE TRABENDO (avec Vestige)

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr