Warbringer dévoile les détails de son nouvel album « Wrath and Ruin »

Les thrashers californiens de Warbringer viennent d’annoncer leur nouvel album, « Wrath and Ruin », qui sortira le 14 mars 2025 via Napalm Records. Ce septième opus promet d’être une déclaration brute et viscérale du groupe, mêlant agressivité implacable et une production soignée.

Pour marquer cette annonce, le groupe a révélé le clip de « A Better World », un morceau percutant qui aborde des thématiques sombres et critiques sur l’état du monde actuel. Le clip mêle images intenses et une performance énergique du groupe.

Le chanteur John Kevill explique que cet album explore les ruines des civilisations et les conflits humains :

« Nous avons voulu capturer la brutalité et la futilité des cycles destructeurs qui marquent l’histoire humaine. »

“Wrath And Ruin” track listing:

01 – “The Sword And The Cross”

02 – “A Better World”

03 – “Neuromancer”

04 – “The Jackhammer”

05 – “Through A Glass, Darkly”

06 – “Strike From The Sky”

07 – “Cage Of Air”

08 – “The Last of My Kind”

CD 2:

01 – “Firepower Kills” (live in Budapest, Hungary – April 7th, 2023)

02 – “The Black Hand Reaches Out” (live in Budapest, Hungary – April 7th, 2023)

03 – “Crushed Beneath The Tracks” (live in Nantes, France – April 20th, 2023)

04 – “Living Weapon” (live in Budapest, Hungary – April 7th, 2023)

05 – “Woe To The Vanquished” (live in Budapest, Hungary – April 7th, 2023)

06 – “Living In A Whirlwind” (live in Budapest, Hungary – April 7th, 2023)

07 – “Guitar Solo/Outer Reaches” (live in Nantes, France – April 20th, 2023)

08 – “Shellfire” (live in Munich, Germany – April 5th, 2023)

09 – “Descending Blade” (live in Krakow, Poland – April 4th, 2023)

10 – “Hunter-Seeker” (live in Krakow, Poland – April 4th, 2023)

11 – “Defiance Of Fate” (live in Budapest, Hungary – April 7th, 2023)

12 – “Silhouettes” (live in Nantes, France – April 20th, 2023)

13 – “Remain Violent” (live in Budapest, Hungary – April 7th, 2023)

14 – “Combat Shock” (live in Budapest, Hungary – April 7th, 2023)

15 – “Total War” (live in Budapest, Hungary – April 7th, 2023)

Pre-orders can be obtained through lnk.to/Warbringer-WrathAndRuin.

Warbringer en tournée avec Decapitated, Cryptopsy et Carnation:

05/03 London, UK – Incineration Festival

05/04 Exeter, UK – Phoenix

05/05 Cardiff, UK – The Globe

05/06 Newcastle, UK – Anarchy Brewery

05/07 Glasgow, UK – Slay

05/08 Manchester, UK – Academy 2

05/09 Birmingham, UK – XOYO

05/10 Nottingham, UK – Rescue Rooms

05/11 Norwich, UK – The Waterfront

05/13 Lille, FRA – The Black Lab

05/14 Enschede, NET – Metropool

05/15 Munich, GER – Backstage

05/16 Aarau, SWI – Kiff

05/17 Lindau, GER – Vaudeville

05/18 Vienna, AUT – Szene

05/19 Budapest, HUN – Durer Kert

05/20 Prague, CZE – Fuchs2

05/21 Schweinfurt, GER – Stattbahnhof

05/22 Dresden, GER – Blauer Salon

05/23 Krakow, POL – Hype Park

05/24 Warsaw, POL- Proxima

05/26 Berlin, GER – Hole44

05/27 Aarhus, DEN – Voxhall

05/28 Hamburg, GE R- Logo

05/29 Vechta, GER – Gulfhaus

05/30 Dortmund, GER – Junkyard

05/31 Sint-Niklaas, BEL – Casino

06/01 Paris, FRA – La Machine

06/03 Frankfurt, GER – Das Bett

06/04 Karlsruhe, GER – Substage

06/05 Milan, ITA – Legend Club

06/06 Bologna, ITA – Locomotiv

06/07 Lyon, FRA – Lions Metal Fest

