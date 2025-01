STINKY : un retour explosif avec « SOLACE », un album audacieux et introspectif

Le groupe français de punk-hardcore STINKY annonce la sortie de son quatrième album studio, « SOLACE », prévue pour le 21 février 2025 via le label américain M-Theory Audio. Ce nouvel opus marque une étape importante pour le quintet, notamment après un changement de line-up fin 2022 et une évolution artistique significative.

Avec une riche carrière de plus de 400 concerts dans 15 pays, incluant des festivals prestigieux comme le Hellfest et des tournées aux côtés de légendes telles que Sick Of It All, Terror ou Comeback Kid, STINKY est connu pour son mélange explosif de punk, metal et hardcore, saupoudré de mélodies captivantes et d’une énergie inégalée.

Un album entre tradition et modernité

« SOLACE » se distingue par son approche novatrice : un mélange éclectique de pop-punk, emo, post-rock, hardcore, et même d’électro. Le groupe a travaillé de manière différente, en échangeant des idées à distance avant de peaufiner les morceaux en studio. La production a été confiée à Fabien Guilloteau (Nomad Audio), et l’artwork, une couronne de ronces en céramique verte, symbolise l’équilibre entre adversité et réconfort.

Des collaborations prestigieuses enrichissent également l’album, avec des participations de Andrew Neufeld (Comeback Kid) et Lou Koller (Sick Of It All), ajoutant une touche légendaire à ce projet.

Des thématiques universelles et personnelles

STINKY explore des thèmes contemporains et introspectifs : transidentité, relations humaines, burn-out, ou encore rapports à la nature. Clair, chanteur et homme transgenre, partage avec sincérité son parcours et ses réflexions, ajoutant une profondeur émotionnelle à cet opus.

Les titres déjà dévoilés, tels que « Moonbow », « Down In the Dumps », et « Under Care », témoignent de cette évolution sonore et thématique.

