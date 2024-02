DANKO JONES dévoile le single « Waiting For You »

Communiqué: Les maestros du rock canadien DANKO JONES présentent un nouveau titre inédit extrait de son album Electric Sounds, la chanson bonus « Waiting For You » !

Suite à son onzième album studio très acclamé Electric Sounds (sorti en septembre 2023 chez AFM Records), les rois incontestés du rock’n’roll DANKO JONES dévoilent un nouveau titre à haute tension intitulé « Waiting For You » ! Cette chanson inédite est un titre bonus extrait de la prochaine version Deluxe d’Electric Sounds, dont la sortie numérique est prévue pour le 12 avril 2024. En plus de l’album, la version digitale Deluxe inclura « Waiting For You » et un second titre bonus, « Haunting Me ».

DANKO JONES a également annoncé la sortie d’une édition limitée en vinyle 10″ le 12 avril 2024, intitulée « 4×10 », qui comprend les deux titres bonus ainsi que deux chansons live inédites !

Le frontman commente :

« Nous avons concocté cette nouvelle chanson, « Waiting For You », juste pour ajouter au rock colossal qu’est Electric Sounds. Pensez-y comme un petit cadeau de notre part ! »

