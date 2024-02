Une vidéo Live Session de No Terror in The Bang

Communiqué: Les Studio Sessions, réalisées dans le cadre du partenariat entre Else et Le Fair, et enregistrées au studio OneTwoPassIt à Paris, présentent chaque lauréat de la sélection LeFair 2023.

Découvrez Lulled by The Waves par No Terror in The Bang :

No Terror in the Bang en concert à La Boule Noire le 26 mars : https://laboule-noire.fr/no-terror-in-the-bang/

Réalisateur / DOP : Clément Lefer

Productrice (\Else) : Léa Gosselin

Chargé de projet (\Else) : Ferdinand Huet

Enregistrement son (Studio One Two Pass It) : Lucas Ramos

Post Production – montage (\Else) : César Loesch

Assistant Lumière : Kevin Deloeil

Partenariats et Coordination (fair) : Julie Cerizay

