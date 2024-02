Cassetta (ex-Suicide Silence) publie le nouveau single « Give Them Nothing »

Cassetta vient de publier le nouveau single « Give Them Nothing ». Le groupe prépare un nouvel EP pour le printemps.

A noter que Cassetta est composé de:

Connor Eaton (The Keeper)

Kevin Fifield (Pressure Cracks)

Marc Motley (The Arson Choir)

Bob Bradley (Fake Figures/Scars Of Tomorrow)

Alex Lopez (ex-Suicide Silence)

