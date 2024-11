LINKIN PARK dévoile « Two Faced » et sera bientôt en tournée

LINKIN PARK, dont le nouvel album sort demain, vient de dévoile l’excellent single « Two Faced » à découvrir ci-dessous. Il est également possible de connaitre les destinations de la prochaine tournée qui devrait passer par Paris en Juillet prochain et peut être au Hellfest en Juin.

EDIT 14/11/2024-14:26, la tournée a été annoncée:



Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr