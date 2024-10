Jesse Leach de Killswitch Engage collabore avec Loss Becomes sur « Broken Mirrors »

Jesse Leach, chanteur de Killswitch Engage, fait une apparition sur le dernier titre de Loss Becomes intitulé « Broken Mirrors« . Ce morceau explore des thèmes sombres et personnels, avec des paroles axées sur la lutte intérieure et le désespoir. La contribution vocale de Leach apporte une intensité particulière à la chanson, renforçant le message émotionnel du titre. Cette collaboration marque une fusion puissante entre le style de Killswitch Engage et la brutalité de Loss Becomes.

