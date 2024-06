Interview Exclusive de DAGOBA : Plongée au cœur de ceur nouvel album ‘Different Breed’

Nous avons eu le plaisir de rencontrer le groupe metal marseillais DAGOBA, et plus plus précisément son leader et frontman SHAWTER, pour une interview exclusive à l’occasion de la sortie de leur 9ème album, « Different Breed« , qui sera disponible via Verycords à partir du 14 juin. Ce nouvel opus marque une nouvelle étape significative dans la carrière du groupe, connu pour son énergie explosive et son style unique.

Dans cette interview vidéo, SHAWTER partage :

– Les inspirations et le processus créatif derrière « Different Breed« .

– Sa passion après plus de 20 ans de carrière.

– Leur évolution musicale au fil des années et ce qui rend cet album différent de leurs précédents travaux.

– Et bien d’autres,..

Regardez l’interview complète ci-dessus pour découvrir les coulisses de « Different Breed » et plonger dans l’univers de DAGOBA. Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez ce groupe pour la première fois, cette interview offre une occasion unique de comprendre ce qui fait de DAGOBA une force incontournable sur la scène metal française.

N’oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires et de suivre DAGOBA pour ne rien manquer de leurs actualités et de leurs prochaines performances.

