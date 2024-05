JINJER dévoile la version live de « Home Back »

Communiqué: JINJER, le groupe le plus dynamique d’Ukraine, vient de dévoiler un nouveau clip live pour illustrer l’hymne saisissant et anti-guerre « Home Back ». Cette version live est extraite du très attendu premier DVD / BluRay live officiel, Live in Los Angeles, qui sera disponible dès demain, vendredi 17 mai via Napalm Records. À l’origine, le titre figurait sur le cinquième album studio de JINJER, Macro (2019). Cette chanson pleine de sens revêt une signification profonde et s’inscrit parfaitement dans le sens du nouvel album live. En effet, filmé le 22 décembre 2022 au Wiltern à Los Angeles, Californie, Live in Los Angeles ne rend pas seulement hommage à l’endurance de JINJER face aux récents défis, mais célèbre également un parcours triomphal long de 15 ans.

Tout au long de ces années, JINJER a franchi des étapes remarquables, et a confirmé son statut de groupe incontournable de la scène Metal grâce à d’incessantes tournées et ses participations aux plus grands festivals du monde – tels que le Hellfest, le Rock am Ring, le Graspop Metal Meeting, le Download Festival et le Rocklahoma USA. En outre, son dernier triomphe Wallflowers a fait exploser les classements dans le monde entier, se hissant à la première place du classement Billboard (USA) des meilleurs nouveaux artistes et du classement canadien des albums de Hard Music, à la deuxième place du classement américain des albums de Hard Music, à la cinquième place du classement officiel des albums de Rock et de Metal au Royaume-Uni et à la septième place du classement officiel des albums en Allemagne.

JINJER, à propos de « Home Back » :

« Depuis sa sortie en 2019, « Home Back » est devenu un hymne pour JINJER et ses fans. De son groove musical entraînant à ses paroles chargées de pacifisme et de prédictions malheureuses sur l’état actuel du monde, nous avons pensé qu’il n’y avait pas de raison de ne pas le sortir en tant que troisième single extrait de notre DVD Live In Los Angeles ! »

