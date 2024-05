CROSSFAITH partage la vidéo de ‘God Speed’ (Feat. WARGASM)

Communiqué: Les rockeurs japonais Crossfaith ont partagé la vidéo de leur nouveau single futuriste et post-apocalyptique « God Speed » (Feat. WARGASM). Tant l’audio que le visuel sont frénétiques, alors attachez-vous et prenez place pour cette expérience musicale métal x industriel palpitante !

« Ce morceau est basé sur le concept de vivre simplement en obéissant à ses désirs », déclare le groupe. « Il exprime l’attitude que nous ne devrions pas perdre dans cette société restreinte et surveillée. Cette chanson met en vedette WARGASM, un duo aux voix distinctives et emblématiques, et leur contribution ajoute une ambiance érotique et sale à ce morceau. »

En effet, l’ajout de WARGASM apporte plus de couches vocales et une intensité sauvage, presque frénétique. La chanson vous laissera le souffle coupé, essayant de récupérer. Mais une fois que la dernière note s’estompe, vous appuierez sur le bouton de lecture et recommencerez tout ! C’est aussi excitant que ça.

Le morceau apparaît sur l’album récemment annoncé de Crossfaith, AЯK, qui sortira le 26 juin via UNFD et Warner Music Japan, et marque le premier album du groupe en six ans.

C’est un retour bienvenu pour le groupe – après avoir affronté la pandémie mondiale et une pause du groupe, ainsi qu’un changement de formation – et cela marque un jalon important. Le titre de l’album AЯK est un message de dire au revoir au passé et bonjour à un nouveau départ, et leur nouveau son et leur perspective fraîche se reflètent dans le nouveau matériel.

Crossfaith a précédemment partagé le visualiseur du tout nouveau single « L.A.M.N » (Feat. Bobby Wolfgang). De plus, le groupe a récemment annoncé Daiki Koide comme nouveau guitariste. L’ère AЯK commence maintenant. Il y a encore beaucoup – beaucoup plus – à venir.

