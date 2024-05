HEAVY WEEK-END, annonce du running order (Scorpions, Judas Priest, Deep Purple, Alice Cooper, Megadeth…)

Communiqué: Le Heavy Week-end donne rendez-vous, dans moins d’un mois, à tous les amateurs de hard rock, de heavy metal et de classic rock au Nancy Open Air, pour trois jours de concerts réunissant la crème du genre.

Aujourd’hui, l’annonce du running order confirme que tout au long de ce weekend, le public pourra assister à de « vrais » shows, dans des conditions idéales afin de profiter pleinement de ces trois jours où la musique sera reine.

Auréolé d’un concert archi complet au Zénith de Paris et d’un autre devant près de 8.000 personnes à Lyon -deux prestations qui ont mis tout le monde d’accord- c’est Judas Priest, auto-proclamé « Metal Gods », qui clôturera les débats avec un spectacle couvrant les 50 ans de leur prolifique carrière. Avant eux, d’autres têtes d’affiche en puissance auront le loisir de ravir le public : Scorpions qui fêtera les 40 ans de « Love at First Sting », en interprétant l’intégralité de cet album emblématique, Deep Purple le groupe à l’origine de l’intro de guitare la plus populaire du monde, Alice Cooper avec son show dégoulinant d’hémoglobine, ou encore Megadeth, membre éminent du prestigieux « Big Four ». Pour démarrer les festivités, la jeune garde représentée par The Last Internationale et Ayron Jones chauffera l’audience, avant que des experts du riff, tels que Pretty Maids (rares dans nos contrées), Sortilège (les français de l’étape), Tom Morello (de Rage Against the Machine) ou Extreme (et leur hit « More Than Words »), ne piochent dans leur répertoire respectif des chansons synonymes de bien beaux souvenirs pour la plupart des fans.

Les 21, 22 et 23 juin prochains, le Heavy Week-end offre une occasion unique de (re)vivre, sans stress, entre amis voire en famille, quelques-unes des heures les plus glorieuses du hard rock et du heavy metal. Un événement sous le signe de la nostalgie pour certains, mais aussi de la découverte pour les plus jeunes qui n’étaient pas encore nés lors de la formidable explosion de cette musique dans les 80’s.

Plus d’infos: https://www.heavyweekend.live/#Section-Billetterie

