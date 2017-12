HELLFEST 2018 : Les dates du Warmup Tour !

WARM UP TOUR 2K18 : YOU CAN’T CONTROL IT.

« Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi ! »

13 dates, 13 soirées uniques entremêlant concerts, projections, animations durant lesquelles nous viendront à la rencontre des fans et amis du Hellfest !

Nous serons accompagnés de nos potes d’Ultra Vomit qui vous proposeront un show spécial hellfest, mais aussi par nos amis espagnols de Display Of Power qui se feront une joie de faire revivre tous les soirs l’âme de Dimebag Darrel avec leur tribute band de Pantera !

Concerts :

– ULTRA VOMIT ( Parodic metal – Fr – Show spécial Hellfest )

– DISPLAY OF POWER ( Pantera tribute – Esp )

– LOCAL SUPPORT ( tba )

– DJ ( tbc )

Animations :

– CONCOURS DE AIR GUITAR

– PHOTOBOOTH INTERACTIF

– PROJECTION VIDEO HELLFEST

– KARAOKE METAL DE MANARD

– MERCHANDISING EXCLUSIF

Surprises :

– Des cadeaux et goodies offerts pour les participants

– Du merch et 3 Pass 3 jours Hellfest à gagner chaque soir

18 avril RENNES – ANTIPODE

19 avril ROUEN – HANGAR23

20 avril NANCY – AUTRE CANAL

21 avril VITRY LE F. – ORANGE BLEUE

22 avril BESANÇON – RODIA

23 avril PARIS – BELLEVILLOISE

24 avril LYON – NINKASI

25 avril GENÈVE – USINE

26 avril NÎMES – PALOMA

27 avril BIARRITZ – ATABAL

28 avril ANGOULÊME – NEF

29 avril ORLÉANS – ASTROLABE

30 avril NANTES – FERRAILLEUR

En 2017, le Warmup Tour Hellfest : One Hell Of A Ride c’etait ça :