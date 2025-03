SIDILARSEN : Un nouveau clip et une tournée 2025 qui promet du lourd !

Sidilarsen est de retour avec un message fort et une nouvelle dynamique ! Le groupe toulousain continue de marquer les esprits avec son dernier album Que la lumière soit, sorti en avril 2024. Et cette fois, il franchit un nouveau cap avec la sortie du clip « Adelphité », ainsi qu’une tournée ambitieuse pour 2025, qui culminera avec un concert événement à l’Olympia le 11 octobre 2025 !

Un message de résistance et de ralliement

Dans un contexte où la société est de plus en plus marquée par la polarisation, la remise en question des droits fondamentaux et la montée des populismes, Sidilarsen choisit d’aller à contre-courant. Avec « Adelphité », le groupe prône l’union, la fraternité et l’acceptation des différences. C’est une véritable déclaration d’intention qui vient enrichir la narration engagée de l’album Que la lumière soit.

Une tournée à ne pas manquer : ADELPHITÉ TOUR 2025

La scène est l’élément vital de Sidilarsen, et cette nouvelle tournée s’annonce intense ! Voici les premières dates confirmées :

03/04/25 – Pontchâteau (44) – Festival La Corde Raide

05/04/25 – Mûr Érigné (49) – Endurock Fest

12/04/25 – Scey-sur-Saône (70) – Echo System

23/04/25 – Bordeaux (33) – Salle Du Grand Parc

24/05/25 – Clermont (60) – Festival des Zicophonies

31/05/25 – Montbouton (90) – Festival Montbout'd'Son

14/06/25 – Istres (13) – Rock à l'Usine

28/06/25 – Dracé (69) – Festival Char en Son

05/07/25 – Signy l'Abbaye (08) – Festival Ardenn'Rock

12/07/25 – Tarbes (65) – Riff'in Tarbes

18/07/25 – Saint Ybars (09) – Festival Terre de Couleurs

30/08/25 – Revelles (80) – Festival Rock R4

26/09/25 – Béziers (34) – Festival Languederock

03/10/25 – Orchies (59) – Festival l'Enfrance du Rock

04/10/25 – Saint Just (34) – Just'n'Fest

11/10/25 – Paris (75) – L'Olympia

D’autres dates seront bientôt annoncées, alors restez à l’affût !

Un groupe en pleine mutation

Avec Que la lumière soit, Sidilarsen opère une véritable transformation. Nouveau batteur, nouvelle scénographie, ambitions renouvelées… tout est en place pour faire de cette étape un tournant majeur. Le groupe ne dévie pas de ses valeurs humanistes et engagées : égalité, justice sociale, urgence climatique. Face aux théories du complot, aux désinformations et aux divisions, Sidilarsen choisit de rassembler et de résister par la musique.

L’osmose entre les voix des deux chanteurs atteint un nouveau sommet, donnant naissance à des refrains enflammés et irrésistibles. Les riffs de guitare cinglants et les compositions percutantes font de cet album un manifeste sonore puissant.

Un concert à l’Olympia : l’apogée de la tournée

Le point d’orgue de cette tournée sera sans aucun doute le 11 octobre 2025 à l’Olympia. Un moment historique pour le groupe et une date à marquer en rouge dans l’agenda de tout fan de rock et de metal industriel français. Les billets sont déjà en vente, alors ne tardez pas à réserver votre place !

En route vers une année explosive !

Avec la sortie du clip Adelphité et une tournée qui s’annonce déjà immanquable, Sidilarsen continue de repousser les limites et d’affirmer son statut de figure incontournable de la scène rock/metal française. 2025 s’annonce intense, puissante et engagée. Alors, prêts à rejoindre le mouvement ?

