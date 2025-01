SUN DONT SHINE (Crowbar, Type O Negative) dévoile « The Promise Song » en vidéo

SUN DONT SHINE, le supergroupe anciennement connu sous le nom de EYE AM, a dévoilé une vidéo pour le nouveau single « The Promise Song ». Le groupe est composé de Kirk Windstein (Crowbar), Kenny Hickey (Type O Negative), Johnny Kelly, ainsi que Todd Strange (Crowbar, Down).

