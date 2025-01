Chronique de l’album Keep Planting Flowers de Stick To Your Guns

Avec Keep Planting Flowers, Stick To Your Guns nous offre une démonstration magistrale de ce que le hardcore a de plus viscéral et percutant. Cet album, condensé en 24 minutes réparties sur 10 morceaux, incarne l’essence même du genre : une intensité brute, une énergie débordante et une rage dirigée vers un monde souvent injuste.

Dès l’intro ultra-courte de We All Die Anyway (1:20), le ton est donné. Enchaînant immédiatement sur Spineless, le groupe déverse une furie sonore qui allie riffs lourds et agressivité vocale, tout en incorporant des mélodies subtiles mais percutantes. Ce morceau illustre parfaitement leur capacité à fusionner violence et musicalité sans jamais perdre en impact.

L’album ne fait pas de concessions et maintient un rythme effréné tout du long. Permanent Dark et Invisible Rain mêlent hargne et désespoir, témoignant d’une écriture qui pousse à la réflexion tout autant qu’à la révolte. Le premier single, Severed Forever, est un véritable hymne avec ses refrains accrocheurs et son breakdown massif qui restera gravé dans les mémoires.

La participation de Scott Vogel (Terror) sur Who Needs Who et celle de Connie Sgarbossa (SeeYouSpaceCowboy) sur H84U apportent une diversité bienvenue, tout en enrichissant la dimension collaborative de l’album. Ces invités contribuent à l’intensité générale tout en ajoutant leur propre empreinte vocale, renforçant ainsi le sentiment d’unité au sein de la scène hardcore.

Le titre éponyme Keep Planting Flowers se distingue par ses paroles inspirantes et sa structure dynamique. Avec une durée légèrement plus longue (3:09), il offre un souffle plus mélodique tout en restant profondément ancré dans la brutalité. De son côté, Eats Me Up clôture l’album de manière viscérale, oscillant entre mélodies poignantes et explosions de colère, comme un dernier cri du cœur avant le silence.

Ce qui frappe dans cet album, c’est la cohérence avec laquelle Stick To Your Guns mélange modernité et respect des racines hardcore. Loin de s’enfermer dans un carcan, le groupe explore de nouvelles sonorités tout en restant fidèle à son message engagé. À travers des paroles introspectives et des compositions sans fioritures, Keep Planting Flowers incarne un rejet du fatalisme et une volonté de semer des graines d’espoir, même dans les moments les plus sombres.

En conclusion, Keep Planting Flowers est un album court, intense et efficace, à l’image de ce que le hardcore moderne peut offrir de mieux. Une véritable déclaration d’intention de Stick To Your Guns, qui prouve une fois encore qu’ils sont parmi les figures les plus influentes de la scène actuelle. À écouter sans modération, et à ressentir pleinement.

