Seven Hours After Violet (System Of A Down, Left To Suffer…) annonce son premier album et en dévoile un extrait

Seven Hours After Violet, un supergroupe de metalcore composé de membres de System Of A Down, Left To Suffer…, a annoncé son premier album. Cet album éponyme sortira le 20 octobre 2024. Le groupe a également sorti un single intitulé « Purified » pour marquer l'annonce de l'album, offrant un aperçu de leur son heavy et agressif. Cette sortie est très attendue en raison des talents combinés de ces musiciens issus de groupes réputés dans la scène metalcore.

