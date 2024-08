NILE dévoile le nouveau single « Under the Curse of the One God »

Les icônes du Death Metal américain NILE sortiront enfin ce vendredi 23 août leur très attendu dixième album, The Underworld Awaits Us All, via Napalm Records ! Pour célébrer cette publication, le groupe a dévoilé hier son troisième single, « Under the Curse of the One God ». Accompagné d’une lyric video hypnotique, le titre combine des atmosphères sinistres avec un rythme effréné et des acrobaties de riffs vicieux, s’élevant comme un tour de force technique avec le jeu de batterie caractéristique de George Kollias.

Karl Sanders de NILE commente le nouveau single et la lyric video :

« Nous sommes très heureux que les fans aient enfin la chance d’entendre « Under the Curse of the One God ». C’est un morceau féroce et brutal de NILE, imprégné d’anciennes malédictions. Un grand merci à Ingo Sporl qui, une fois de plus, a fait preuve d’une créativité artistique unique pour donner vie à notre musique de manière blasphématoire. »

