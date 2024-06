A Night In Texas dévoile en vidéo « Welcome To The Gulag »

A Night In Texas propose en streaming leur morceau « Welcome To The Gulag », accompagné d'un clip officiel. Le groupe de deathcore australien sortira leur nouvel album « Digital Apocalypse » le 2 août via Unique Leader Records.

