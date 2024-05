CAVALERA dévoile une nouvelle version de « From The Past Comes The Storms »

Les frères Cavalera viennent de sortir une vidéo pour leur nouvelle version du titre « From The Past Comes The Storms » de Sepultura. Cet enregistrement fait partie de leur projet de revisiter des morceaux emblématiques de leur ancien groupe. La vidéo accompagne la réédition de deux albums clés de Sepultura, « Bestial Devastation » et « Morbid Visions ». Les frères sont actuellement en tournée pour célébrer ces nouvelles versions, avec le fis Max Cavalera à la basse, Igor Amadeus Cavalera et Travis Stone à la guitare. A retrouver en juillet en France:

07/02 Lyon, FRA – La Rayonne

07/06 Marseille, FRA – Espace Julien Partager : Twitter

