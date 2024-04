Better Lovers (Every Time I Die, Dillinger Escape Plan…) publie une vidéo pour « The Flowering »

Better Lovers vient de publier une vidéo pour le titre « The Flowering ». Le groupe est composé des ex-Every Time I Die: Jordan Buckley (guitare), Stephen Micciche (basse) & Clayton “Goose” Holyoak (Batterie), ainsi que l’ex-The Dillinger Escape Plan Greg Puciato (Chant) , et le guitariste de Fit For An Autopsy, Will Putney. Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr

Articles similaires