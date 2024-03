VENDED publie une vidéo pour son nouveau single « The Far Side »

Vended vient de publier une vidéo pour son nouveau single « The Far Side ». Vended est le groupe du fils de Corey Taylor et de M. Shawn « Clown » Craham, membres de SLIPKNOT.

A noter les deux concerts en Mai:

05/19 Toulouse, FRA – Rex

05/20 Paris, FRA – Petit Bain

