Un nouvel album en juillet pour VISIONS OF ATLANTIS

Communiqué: Les pirates de VISIONS OF ATLANTIS sont sur le point d’emmener les auditeurs dans leur plus lourd périple symphonique à ce jour avec leur nouvel album studio, intitulé PIRATES II – ARMADA, dont la sortie est prévue pour le 5 juillet 2024 chez Napalm Records. Le successeur de leur précédent album, Pirates (2022), s’élève aussi haut que les vagues du Jolly Roger, portant à un autre niveau tout ce qui a été accompli jusqu’à présent. Avec ce deuxième chapitre de la saga des pirates, VISIONS OF ATLANTIS prouve que le groupe est plus que prêt à revendiquer la couronne du Metal symphonique.

Aujourd’hui, l’équipage composé de la reine des pirates Clémentine Delauney et du courageux capitaine Michele Guaitoli dévoile son premier single et titre phare, « Armada », accompagné d’un clip officiel qui entraîne le public dans l’univers passionnant de VISIONS OF ATLANTIS. Avec ce titre, le groupe pousse son attitude Metal plus loin que jamais ! Le morceau montre immédiatement à quel point l’hymne d’une armée de pirates peut être entraînant, riche et percutant.

Journal de bord

5 juillet 2024, en haute mer

« Une nouvelle journée à naviguer commence, le vent est de notre côté, et la mer parle de batailles récentes. L’air est frais – hypocrisie, cupidité, envie – les cœurs de l’ancien monde révèlent enfin leur vérité illusoire. Les anciens dirigeants perdent du terrain, leurs mensonges s’accentuent et l’obscurité s’installe. Chaque jour ensoleillé cache une tempête à venir, la nature testant nos forces pour la dernière bataille.

Nous sommes devenus des pirates à l’image de leurs homologues, libres d’esprit et sincères. Face aux tempêtes qui tentent de nous faire douter, nous voyons la lumière dans l’obscurité. L’ancienne vérité s’efface pour laisser place à une nouvelle histoire. Notre destin est entre nos mains, dans nos cœurs, à chaque pas que nous franchissons. En nous reconnectant à nous-mêmes, nous touchons l’essence de la vie que nous partageons avec toutes les créatures. Ensemble, imparables, connectés à la vérité, guidés par le soleil et les tempêtes.

Nous dominerons les océans, le continent, chaque rue, chaque maison, en répandant l’espoir. Nos cris de pirates se perpétueront des siècles durant, nos ancêtres fredonneront nos airs, nos paroles seront chantées dans le nouveau monde que nous aurons créé. Notre gloire sera éternelle. Unis comme une seule force, une seule armée, sous une dernière ARMADA. »

VISIONS OF ATLANTIS présente Armada :

avec ILLUMISHADE

09.10.24 FR – Lyon / La Rayonne

10.10.24 FR – Toulouse / Metronum

15.10.24 FR – Paris / Petit Bain

