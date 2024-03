Smoke AxD (Madball, Hatebreed, Crown Of Thornz) dévoile « The Codes We Chose »

Smoke AxD, composé de Hoya Roc (ex-Madball), Danny Diablo (Crown Of Thornz, Skarhead…), Sean Martin (Twitching Tongues, ex-Hatebreed) et Diomidis Douvas (Crown Of Thornz, Stillsuit), vient de dévoiler le single « The Codes We Chose » tiré du EP « Vaya Con Dios » prévu pour le 7 Mai.

