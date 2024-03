My Favourite Nemesis dévoile le titre « A Paradox You Seek » en vidéo

My Favourite Nemesis vient de dévoiler le titre « A Paradox You Seek » en vidéo. Un mélange de style intéressant pour tous les amateurs de metal. Le nouveau EP « We Annihilate » sera dispo à partir du 26 Avril via Seek & Strike.

