JUDAS PRIEST en Release Party à Paris et un nouvel extrait

JUDAS PRIEST vient de partager la liste des endroits qui vont célébrer la sortie de son nouvel album « Invincible Shield » le 7 mars, 1 journée avant la sortie officielle et avec une écoute intégrale de l’album. A Paris cette fête se déroulera au Dr. Feelgood’s.

Le groupe sera ensuite en concert avec Saxon en Avril, le 05 à Lyon (Halle Tony Garnier) et le 8 à Paris (Zenith), avant de revenir en le 23 juin à Nancy à l’occasion du Zenith Open Air.

JUDAS PRIEST vient également de dévoiler le titre « The Serpent and the King » à écouter ci-dessous.

