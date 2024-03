ALPHA WOLF partage un nouveau single et annonce la sortie de son nouvel album

Communiqué: Après avoir fait complet au Forum de Melbourne en 24 heures, joué à guichets fermés à Adélaïde et de moins de 200 billets disponibles pour les concerts restants de leur tournée Half Living Things, les géants australiens du metalcore Alpha Wolf dévoilent aujourd’hui Whenever You’re Ready ; un nouveau morceau convaincant et cathartique tiré du troisième album du groupe, Half Living Things, qui sortira le vendredi 5 avril via Greyscale Records et SharpTone Records.

Repoussant leurs propres limites illimitées et explorant de nouveaux terrains musicaux, Whenever You’re Ready s’ouvre sur une ambiance brumeuse avant d’évoluer avec des rythmes envoûtants et une voix brûlante, présentant une nouvelle facette envoûtante d’Alpha Wolf, fermement construite autour de son refrain mélodique envolé et de son sujet émouvant.

« Alpha Wolf aime laisser nos auditeurs s’attendre à l’inattendu à tout moment et Whenever You’re Ready en est la preuve », partage le groupe à propos de son tout nouveau morceau. « On a pu ressentir l’impact de cette chanson dès le moment où les premiers accords ont été écrits.

« Dansant sur notre côté mélodique, cette chanson évoque les complications entre des personnes ayant un lien profond les unes avec les autres et qui finissent par les perdre. Tout le monde a une histoire à raconter à cet égard et c’est la nôtre. »

Sur l’album numéro trois, Alpha Wolf exploite et augmente l’intensité de sa marque, créant l’autoproduit Half Living Things en 2023 entièrement selon ses propres conditions. Une collection de morceaux à la fois lourds, amusants comme l’enfer et battant avec des chugs, des grooves, des mélodiques, des pannes et bien plus encore, Half Living Things est une célébration percutante de toute la gamme sonore d’Alpha Wolf qui pique et apaise également avec une finesse éblouissante. .

S’exprimant sur le nouvel album, Lochie, le chanteur d’Alpha Wolf, partage : « Il ne peut y avoir de conflit intérieur sans la lutte acharnée constante entre le désir et le dédain, les choses que vous voulez contre les choses dont vous avez besoin, ou les choses qui vous font sentir vivant contre le des parties qui ne le font pas. Vous ne pouvez pas faire pousser de nouvelles parties sans laisser les parties mortes derrière vous. Vous ne pouvez pas vous installer tant que vous n’avez pas vraiment connu le contraire. Découvrez ce qui vous motive et continuez à courir 24 heures sur 24 jusqu’à ce que vous soyez assez heureux. mourir. »

Jamais du genre à faire les choses à moitié, Alpha Wolf n’a cessé d’aiguiser l’intensité de sa marque au fil des ans, depuis la sortie de son deuxième album acclamé par la critique A Quiet Place To Die au milieu de la pandémie en 2020, décrochant une place de n°6 dans les charts ARIA et un nomination pour le meilleur album de hard rock ou de heavy metal aux ARIA Awards, à la sortie d’un split EP, The Lost & The Longing, avec les rockers gallois Holding Absence en 2022. Et, à partir de 2024, le groupe s’approche désormais férocement de son troisième album complet. album Half Living Things, qui sortira le vendredi 5 avril.

En lançant son propre festival CVLTFEST en 2022, Alpha Wolf continue également de brandir avec force le drapeau de ses propres produits incroyables ainsi que de la scène musicale heavy locale et des artistes internationaux passionnants, le CVLTFEST revenant le mois dernier pour sa deuxième édition acclamée par la critique, titrée par Alpha Wolf eux-mêmes aux côtés de leurs amis Emmure, Crossfaith, Ocean Grove et bien d’autres.

Après avoir réalisé sa plus grande tournée nord-américaine à ce jour avec Motionless in White et parcouru plusieurs scènes dans le cadre du Knotfest Australia inaugural l’année dernière, Alpha Wolf a lancé une tournée nationale en 2024 aux côtés de The Amity Affliction et se lancera dans une tournée nord-américaine massive. à partir du mois prochain, soutenu par Emmure, UnityTX et Chamber, avant de se rendre au Royaume-Uni pour apparaître au Download Festival aux côtés de Queens Of The Stone Age, Fall Out Boy, Avenged Sevenfold et bien d’autres.

Faisant allusion aux choses à venir de leur prochain album via Bring Back The Noise, un démarreur de fête à couper le souffle, ainsi que le single de la collaboration Internet Sucks 2 Suck avec le légendaire rappeur Ice-T, Alpha Wolf est également prêt à fouetter l’Australie. dans une frénésie en août, en tête d’affiche de leur tournée australienne Half Living Things aux côtés de leurs premiers groupes The Devil Wears Prada (USA), Invent Animate (USA) et throwed (SWE). Les spectacles de Melbourne et d’Adélaïde sont déjà complets, avec moins de 200 billets disponibles pour les spectacles restants à Perth, Sydney, Newcastle et Brisbane.

Alpha Wolf sait tout le chemin parcouru, mais c’est ce qui les attend qui garde le groupe affamé.

