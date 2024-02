ACOD signe avec Hammerheart Records

Communiqué: 2024, nouvelle année, nouveau départ et nouveau partenaire de taille pour ACOD : Hammerheart Records ! La formation extrême rejoint donc Cryptopsy, Master ou encore Ereb Altor dans les rangs de l’écurie du label Hollandais. Une nouvelle qui n’arrive pas seule puisque ACOD profite de cette signature pour annoncer la sortie en Avril prochain de son sixième album. Nul doute : 2024 sera l’année du trident !



« Hammerheart est fier d’annoncer une nouvelle entrée dans son roster : celle du groupe de black/death français ACOD ! Leur nouvel album sortira fin avril et sera disponible en CD, en vinyle et en numérique.

Un nouveau chapitre a été écrit. ACOD vient de revenir de l’au-delà pour vous raconter son voyage. Certaines histoires doivent être contées, d’autres doivent être révélées, Préparez-vous à écouter les voix des morts ! »

Fondé en 2006, ACOD est aujourd’hui devenu l’une des principales forces de la scène metal hexagonale. En quatre albums et deux EPs, le duo s’est forgé un alliage propre de black et death metal mélodique, puisant le meilleur dans chaque genre. Mais ACOD c’est aussi une identité visuelle forte avec le trident et une expérience live tout aussi solide avec, par exemple, de nombreux shows en compagnie de Decapitated, Napalm Death, Cannibal Corpse ou des tournées avec Arch Enemy et Cradle Of Filth.

