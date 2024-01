Exhorder partage les détails de son nouvel album et un premier single en vidéo

Exhorder vient de partager les détails de son nouvel album qui s’intitule « Defectum Omnium » et qui sortira le 8 mars via Nuclear Blast Records. L’album s’intitule « Year Of The Goat » et est composé de 12 titres:

01 – “Wrath Of Prophecies”

02 – “Under The Gaslight”

03 – “Forever And Beyond Despair”

04 – “The Tale Of Unsound Minds”

05 – “Divide And Conquer”

06 – “Year Of The Goat”

07 – “Taken By Flames”

08 – “Defectum Omnium / Stolen Hope”

09 – “Three Stages Of Truth / Lacing The Well”

10 – “Sedition”

11 – “Desensitized”

12 – “Your Six”

Le groupe en a également présenté un extrait avec la vidéo du titre éponyme à voir ci-dessous.

