MAGOYOND annonce la sortie de son nouvel album et en dévoile un extrait en vidéo

Communiqué: MAGOYOND sortira son troisième album studio, intitulé NECROPOLIS, le 28 octobre prochain via M&O Music / Believe Digital. Après un financement participatif réussi fin 2021 récoltant plus de 62 000 euros (et plus d’un milliers de préventes), le quatuor parisien a vu les choses en grand pour ce troisième opus enregistré avec un brass band, un chœur et un orchestre symphonique, totalisant près d’une centaine de musiciens.

“L’Ordre de l’Ombre”, premier extrait de l’album publié le 1 juillet 2022, donne un avant goût de l’univers très cinématographique et puissant qui sera dévoilé dans NECROPOLIS.

Quelques jours après la sortie de “NECROPOLIS”, le groupe donnera deux concerts de release party à Paris, au Zèbre de Belleville, pour Halloween (31 octobre / 1 novembre 2022). Pré-show assuré par le vidéaste METALLIQUOI? et son groupe, qui présentera son show “Metal Never Dies” revisité pour l’occasion. À peine lancé, plus de 50% des places ont déjà été vendues.