Mayhem et Mortiis en tournée en France en 2022

Comme beaucoup de groupes, Mayhem et Mortiis annonce leur retour avec une reprogrammation de leur tournée en France en 2022. Tout est ci-dessous.

04/15 Orebro, SWE – Frimis Salonger (no Mortiis)

04/16 Oslo, NOR – Inferno Festival (no Mortiis)

04/19 Goteborg, SWE – Pustervik

04/20 Stockholm, SWE – Fallan

04/21 Malmo, SWE – KB

04/22 Berlin, GER – Huxley’s

04/23 Lichtenfels, GER – Ragnarok Festival

04/24 Bremen, GER – Tivoli

04/26 Erfurt, GER – Central

04/27 Brno, CZE – Fleda

04/28 Kosice, SLO – Collosseum Club

04/29 Budapest, HUN – Barba Negra

04/30 Brasov, ROM – Kruhnen Musik Halle

05/01 Skopje, MAC – MKC

05/03 Thessaloniki, GRE – Principal Club Theater

05/04 Athens, GRE – Fuzz Live Music Club

05/06 Bari, ITA – Demode Club

05/07 Rome, ITA – Orion Club

05/08 Parma, ITA – Campus

05/09 Graz, AUT – Explosiv

05/10 Stuttgart, GER – LKA Longhorn

05/11 Audincourt, FRA – Moloco

05/12 Lyon, FRA – Ninkaasi Kao

05/13 Barcelona, SPA – Apolo 1

05/14 Madrid, SPA – La Riviera

05/16 Paris, FRA – La Machine du Moulin Rouge

05/17 Southampton, UK – Engine Rooms

05/18 Belfast, IRE – Limelight

05/19 Dublin, IRE – Academy

05/20 Glasgow, UK – Slay

05/21 Manchester, UK – Academy 2

05/22 London, UK – O2 Islington Academy

05/24 Mannheim, GER – MS Connexion Complex

05/25 Hasselt, BEL – Muziekodroom

05/26 Tilburg, NET – O13

05/27 Oberhausen, GER – Turbinenhalle

05/28 Aarhus, DEN – Voxhall