Une nouvelle tournée française pour RUSSIAN CIRCLES et TORCHE

RUSSIAN CIRCLE et TORCHE wse lencent dans une nouvelle tournée Européenne et qui passera par la France en Mars prochain. En voici les dates:

03/12 Antwerp, BEL – Trix

03/13 Paris, FRA – Bataclan

03/14 Orleans, FRA – Astrolabe

03/15 Nantes, FRA – Warehouse

03/16 Biarritz, FRA – Atabal

03/18 Porto, POR – Hard Club

03/19 Lisbon, POR – Lisboa Ao Vivo

03/20 Sevilla, SPA – Sala X

03/21 Madrid, SPA – Copernico

03/23 Barcelona, SPA – LA 2

03/24 Toulouse, FRA – Le Rex

03/26 Milan, ITA – Santeria Social Club

03/27 Rome, ITA – Brancaleone

03/28 Bologna, ITA – TPO

03/30 Rijeka, CRO – Pogon Kulture

03/31 Budapest, HUN – Durer kert

04/01 Vienna, AUT – Arena

04/02 Prague, CZE – Lucerna Music Bar

04/03 Berlin, GER – Astra

04/04 Leipzig, GER – Conne Island

04/06 Munich, GER – Technikum

04/07 Zurich, SWI – Rote Fabrik

04/09 Koln, GER – Die Kantine

04/10 Hamburg, GER – Gruenspan

04/11 Copenhagen, DEN – Vega

04/12 Oslo, NOR – Inferno Festival

04/13 Stockholm, SWE – Slaktkyrkan

04/14 Gothenburg, SWE – Musikenshus

04/16 Tilburg, NET – Roadburn Festival

04/18 Istanbul, TUR – Zorlu Pac Studio (no Torche)

04/19 Istanbul, TUR – Zorlu Pac Studio (no Torche)

04/21 Athens, GRE – Piraeus 117 Academy (no Torche)