L’affiche du RockMetalCamp Fest 6 dévoilée

COMMUNIQUE:

Les 26 et 27 Mai prochains, venez découvrir un lieu de rêve pour un week-end unique. Imaginez: un Lac et sa plage, des arbres, le calme, les petits oiseaux, vos amis ou votre famille, et … du gros son pendant deux jours avec un Fest GRATUIT !

Vous ne rêvez pas, le RockMetalCamp Fest est le seul festival Rock et Metal de France où l’entrée est gratuite pour tous !!!

Deux jours de pure détente avec le vendredi à partir de 19h:

– Cipher (Death Metal de Limoges) et leur nouvel album Deviance

– Execution (Schizophrenic Death Metal de Limoges) incontournables depuis 1989

– Supremacy (Thrash / Groove Metal de Toulouse) en pleine préparation de leur prochain album

– Snovonne (Theatrical Modern Rock/Metal Slovaquie/USA) souvent comparée à Marylin Manson, elle ne vous laissera pas indifférents

– Blazing War Machine (Industrial & Symphonic Xtreme Metal de Marseille) avec Franky Costanza derrière les fûts

On enchaine le samedi à partir de 16h30 (heure idéale pour sortir de la sieste sur la plage du Lac) avec:

– Loaded Gun (Hard Rock de Panazol) élus par le public au tremplin

– Divine Side (Thrash / « Groovy » Metal de Limoges) élus par les membres de l’asso au tremplin

– Heavylution (Heavy Metal de Saint-Etienne) qui ont déjà fait les premières parties de Crucified Barbara, Lonewolf ou encore Paul Di Anno

– Drakwald (Melodic Death Folk Metal de Tours) qui ont déjà fait le show sur la scène du Motocultor avec leurs influences nordiques

– Gorgon (Symphonic Death Metal de Paris) qui viennent prendre leur revanche sur Zeus

– Möhrkvlth (Black Metal de Bretagne): venez découvrir ces Bretons fiers de leurs racines avant leur passage au Ragnard Rock cet été

– Jinjer (Groove Progressive Metal d’Ukraine) qui a été élu meilleur groupe de metal Ukrainien pour la deuxième fois en 2016

Sur place tout est prévu pour que vous n’ayez pas besoin de reprendre la route avant la fin du week-end: des grillades et boissons régionales, ou un stand de nourriture végétalienne pour ceux qui préfèrent, des stands de merchandising et d’artisans pour vous équiper de la tête aux pieds.

Et pour ce qui est de l’hébergement, le camping l’Air du Lac vous accueillera à 200 m du site avec ses emplacements pour tentes ou camping-car, mais aussi ses gîtes et ses bungalows toilés (réservation au 05-55-58-79-18 avec en bonus une réduction pour les festivaliers).

Un site encore plus grand, plus de groupes, et bien d’autres nouveautés…

Mon petit doigt me dit que vous devriez réserver votre emplacement au camping depuis le jeudi 25 car bien d’autres surprises vous attendent.

Alors, prêts à passer un week-end metal au Lac?

Plus d’infos et d’autres surprises à venir sur notre page Facebook.