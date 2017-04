ROCK N ROLL TRAIN Festival 2017: Première annonce

En attendant de connaître officiellement les 2 têtes d’affiches (Samedi & Dimanche), l’organisation du ROCK N ROLL TRAIN Festival qui aura lieu du 4 au 6 Août dans les Remparts de Longwy nous dévoile sa programmation !

Warmup (4/08) : The Foxy Ladies, GIVEN TO FLY (cover PEARL JAM), Soldier Side (cover SYSTEM OF A DOWN) + DJ SET

Samedi (5/08) : DAZED, STUBORA, DFXX, Luna Queen, JIMM, MALEMORT, THE WAY I AM, GINA SIMMONS AND THE NOBODIES, PRO-PAIN, GOGOL PREMIER + 1 MAIN BAND

Dimanche (6/08) : LockDown, Transfensh, CRIS LUNA, NEW LIFE ORDER, DOG’N’STYLE, My Nodz, MANU LANVIN, HANGMAN’S CHAIR, COUNTERFEIT (Limp Bizkit Tribute) + 1 MAIN BAND

Plus d’infos: http://www.rnr-train.fr/