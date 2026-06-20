Live Event: Bloodywood au Hellfest 2026 (Jour 2)

Il y a du monde sous la Main Stage 2 pour le groupe indien de Bloodywood. Ils se présentent puis partent directement avec des riffs endiablés et énergiques. Étant six membres sur scène, il y a beaucoup d’animations et ça bouge dans tous les sens. Le fond de scène change et s’active selon les morceaux. L’image alterne entre le logo et le nom du groupe ainsi que des images représentant les combats ou la lutte. Il y a aussi des images du clip “Bekhauf” et les voix en fond de Babymetal. Ils commencent le set en se présentant et en expliquant qu’ils veulent montrer ce que peut être le métal indien, qui n’est pas très populaire dans leur pays.

Sur scène, la proposition musicale du groupe fonctionne bien. Avec ce style nu métal et la sonorité hindoue, les riffs accrocheurs que cela produit enchantent le public. Celui-ci danse et chante avec le groupe. Lors du dernier morceau, les deux chanteurs font s’asseoir le public pour ensuite chanter pendant le dernier morceau. Et le public y répond très positivement.

Les deux chanteurs sont très présents et échangent beaucoup avec le public. Jayant Bhadula, l’un des deux chanteurs, est celui qui parle beaucoup avec le public pour prendre la température, organiser les walls of death et maintenir la foule à chaud. Raoul Kerr, l’autre chanteur, prend la parole pour installer une ambiance pour introduire chaque chanson. Cette dualité permet de garder le public énergique et de pouvoir tout de même enchaîner les titres rapidement.

C’est une belle représentation de la part de Bloodywood. Le groupe a réussi une belle prestation devant le public bouillant du Hellfest. Avec des titres accrocheurs et une très bonne énergie, le groupe a su satisfaire les festivaliers présents. Le groupe a réussi son passage à Clisson !